PEC Vrouwen dichtbij kampioenspoule na zwaarbevochten zege bij PSV

Bennink

De verlossende knal kwam van de voet van Maxime Bennink. Zij tekende na een lange rush met een harde pegel voor de 0-2. Daarmee leek de wedstrijd gespeeld, ware het niet dat PSV via Kristina Erman de spanning in blessuretijd terugbracht. In tegenstelling tot het thuisduel met Ajax, toen PEC eenzelfde voorsprong in de slotfase verspeelde, stond de Zwolse ploeg in de uitwedstrijd tegen PSV geen tweede treffer toe: 1-2.