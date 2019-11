PEC Vrouwen haalt punt weg bij FC Twente (2-2)

VIDEO Boezem­vrien­den Pelle Clement en Xavier Mous: van de F17 van HFC naar offers bij Ajax en het weerzien bij PEC Zwolle

1 november Haarlemmers Xavier Mous en Pelle Clement ontvangen vanavond (20.00 uur) in koploper Ajax de club die zij samen meer dan 20 jaar dienden. Een dialoog van bij PEC Zwolle herenigde vrienden over boot boys in Engeland, voetballen met Frenkie de Jong en genieten en afzien op De Toekomst. ,,Ik heb overwogen om te stoppen.”