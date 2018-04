PEC Vrouwen raakt Van Schoonhoven kwijt aan PSV

Nicolás Freire houdt Jong PEC Zwolle op koers voor kampioen­schap

23 april De titel in de reservecompetitie leek Jong PEC Zwolle verder te ontglippen tegen de beloften van FC Dordrecht, maar daar stak Nicolás Freire in de slotfase een stokje voor. Door een rake kopbal van de Argentijn en de uiteindelijke 3-1 is de ploeg van trainer Albert van der Haar één zege verwijderd van het kampioenschap.