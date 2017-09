PEC wacht buiten Zwolle bijna jaar op de ‘nul’

De laatste keer dat PEC Zwolle in een uitwedstrijd in de eredivisie zonder tegendoelpunt van het veld stapte, was op 21 oktober vorig jaar. In Rotterdam werd toen met 0-2 afgerekend met Excelsior. In de veertien competitieduels die PEC daarna buiten Zwolle afwerkte, incasseerde het steeds minimaal één tegentreffer. Dat is de langste reeks zonder de nul in uitduels sinds de promotie in 2012.