PEC werkt tegen RKC opnieuw een vroege achterstand weg, maar zegt Mustafa Saymak: ‘Dit gaat natuurlijk een keer verkeerd’

Waarom Clint Leemans geen heil meer zag bij PEC Zwolle

28 januari Clint Leemans (25) stond aan het begin van het seizoen nog in de basis bij PEC Zwolle en was speler van de maand in de eredivisie. Woensdag werd de middenvelder, wiens contract aan het einde van het seizoen afloopt, verhuurd aan De Graafschap. ,,Ik heb nooit het volste vertrouwen van de technische staf gevoeld.”