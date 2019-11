PEC werkt toe naar Fortuna-thuis: Paal niet op het veld, Lachman wél

VIDEO Herstelde PEC-lei­der Van Polen overwoog te stoppen: ‘Ik was wel ineens een veel leukere papa’

15 november Bram van Polen (34) kende donderdagmiddag in en tegen Köln een verdienstelijke rentree bij PEC Zwolle (0-0). Over de langste herstelperiode in zijn loopbaan, waarom hij overwoog te stoppen en zijn onveranderde zorgen om zijn dolende club. ,,PEC is weinig opgeschoten.”