PEC wil aanvallende versterking, weet Van Duinen ook: ‘Extra kwaliteit is altijd welkom’

Hij was vrijdagavond de gevaarlijkste man bij PEC Zwolle, maar ook Mike van Duinen kon de muur van FC Emmen niet breken (0-0). ,,We hadden meer verdiend”, vond de linksbuiten.

In de tweede helft gaf PEC geen kans weg tegen Emmen, maar creëerde het zelf ook te weinig om de hekkensluiter omver te blazen. Hoe het komt dat de Zwollenaren zo moeilijk tot kansen komen? ,,Het is lastig om te zeggen”, aldus Van Duinen in gesprek met Fox Sports. ,,We hebben een goed voetballende ploeg, maar moeten iets meer bijten.”

Wat inmiddels helder is, is dat PEC zich in de winterstop wil versterken met een aanvaller. Een concurrent erbij dus voor Van Duinen. ,,Extra kwaliteit is altijd welkom, maar ik heb ook vertrouwen in deze groep. Gelukkig is het niet aan mij, haha.”

Aanstaande woensdag sluit de eerste seizoenshelft af met een uitwedstrijd bij ADO Den Haag, de oude club van Van Duinen. Zorgen maakt de aanvaller zich nog niet. ,,We hebben vooralsnog dertien punten gepakt, dat is zo slecht nog niet. We kunnen voor de winter nog een mooie wedstrijd neerzetten.”