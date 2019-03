PEC wil niet vier keer in een week spelen en zet streep door beloftenduel

Hoofdtrainer Stam wist kort na het gelijkspel tegen AZ nog niet of hij gaat sleutelen aan zijn basisploeg tegen Ajax. Vier dagen na de wedstrijd tegen de kwartfinalist van de Champions League moet PEC op bezoek bij Excelsior, een directe concurrent in de degradatiestrijd. ,,Of ik ga wisselen tegen Ajax hangt er ook vanaf hoe de jongens uit de strijd met AZ zijn gekomen. Die balans maken we nog op. Wat ik ook ga doen, er zal in de Arena een team staan waarmee wij denken een goed figuur te kunnen slaan. We willen in ieder geval dezelfde intensiteit zien als vandaag. Alleen dan is er iets mogelijk tegen Ajax.”