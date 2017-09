PEC wil ook verbintenis van Saymak verlengen

De huidige verbintenis van Saymak loopt tot medio 2018. PEC Zwolle heeft de intentie uitgesproken om de samenwerking met de kleine spelmaker te verlengen, ook om te voorkomen dat hij volgend jaar transfervrij kan vertrekken. Saymak stond eerder in de belangstelling van een Turkse club en liet al doorschemeren open te staan voor een nieuw, buitenlands avontuur.

Knieblessure

Saymak liep twee jaar geleden een zware knieblessure op. Hij was daardoor een jaar uit de roulatie. Onder trainer John van ’t Schip was de middenvelder in de eerste vijf competitieduels, waarin PEC tien punten vergaarde, een vaste waarde.