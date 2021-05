PEC wil seizoen tegen FC Groningen afsluiten met vuurwerk

Inzetbaar

Voordeur

Ook Konterman vertrekt. ,,Door de voordeur”, zegt de Hierdenaar die eind februari werd aangesteld als hoofdcoach, nadat John Stegeman op non-actief was gezet. ,,Doel was handhaving. Dat is gelukt.”

De trainer, deze zomer terugkeert naar de KNVB, had alleen al wel wat meer punten willen hebben. ,,Maar ik vind niet dat we het slecht hebben gedaan”, vertelde Konterman, die met PEC in negen duels negen punten haalde. ,,Ja, thuis tegen ADO Den Haag was het slecht, heel slecht. Maar de rest? Daar ben ik echt niet ontevreden over. Zelfs tegen PSV hebben we bij vlagen goed gespeeld. Neem de eerste helft. Daar bleven we gewoon heel lang overeind, terwijl zij het beste elftal hadden opgesteld.”