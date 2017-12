PEC wint niet van topteams, AZ kan mooi record evanaren

Dat PEC Zwolle en AZ het dit seizoen voortvarend doen is een feit. Maar die punten werden door PEC over het algemeen gepakt tegen de 'kleinere clubs', het wist namelijk nog geen wedstrijd te winnen van een topteam. AZ kan vanavond in Zwolle een mooi record uit 2008/2009 evenaren.

Onder John van 't Schip is PEC het seizoen uitstekend begonnen en staan ze met nog drie wedstrijden te spelen tot de winterstop op een vierde plek. De tegenstander van vanavond presteert nog beter. Het AZ van trainer John van den Brom staat tweede.

PEC-AZ door de jaren heen

PEC delft thuis vaker het onderspit tegen AZ. Sinds de terugkeer in de eredivisie in 2012 wist PEC Zwolle thuis pas een keer de punten binnenboord te houden door op 13 december 2015 met 2-1 te winnen. Queensy Menig en Kingsley Ehizibue zorgden voor de ruststand en Muamer Tanković deed vlak voor tijd wat terug in de vorm van de 2-1 eindstand. Een seizoen eerder pakte PEC thuis een punt tegen AZ. Na een vroege goal van Nemanja Gudelj rechtte PEC snel de rug met een rappe gelijkmaker van Jodi Lukoki na een kwartier spelen. Alle andere duels in Zwolle gingen verloren (1-2, 0-2, 0-2).

De wedstrijd PEC/FC Zwolle - AZ/AZ '67 werd in de historie 16 keer in de eredivisie gespeeld. PEC wist hiervan aan vijf duels de volle buit over te houden, het pakte vijf keer een punt en moest de punten zes keer laten aan de Alkmaarders.

Lastig tegen topteams

PEC heeft het dit seizoen lastig tegen topteams en daardoor won het nog geen duel tegen een top-7 geklasseerde ploeg. Wel houdt het FC Utrecht, Feyenoord en Vitesse knap onder zich. Maar van die drie ploegen werd niet gewonnen. Tegen Feyenoord en Vitesse werd doelpuntloos een punt gepakt en tegen Utrecht eindigde het duel in 1-1. Tegen PSV en Ajax werd respectievelijk verloren met 0-1 en 3-0. AZ is het laatste topteam dat dit jaar nog in actie komt tegen de blauw vingers en is daarmee dus de laatste topploeg waar wel een overwinning tegen geboekt kan worden.

PEC en AZ dit seizoen

Tot op heden verzamelde PEC dit seizoen 29 punten en scoorde het 22 keer. AZ doet het nog ietsje beter door 34 punten te pakken en 29 doelpunten te maken. Uit statistieken valt op te maken dat PEC op scoringsgebied een stuk effectiever is dan de tegenstander van vanavond. Van de 28 scoringskansen troffen er 22 doel. AZ creëerde 41 kansen waarvan er 29 omgezet werden tot doelpunt.

De Zwollenaren kennen tot nu toe twee clubtopscorers in Youness Mokthar en Mustafa Saymak die vijf keer wisten te prikken. Aan de kant van AZ gaat Wout Weghorst er met deze 'titel' vandoor, hij trof dit seizoen tot nu toe acht keer doel. De jonge Guus Til wist al zes doelpunten te maken.

AZ kan vanavond mooi record evenaren

De Alkmaarders bezetten momenteel de tweede plaats in de competitie. Een knappe prestatie aangezien zij zowel Ajax als de regerend landskampioen Feyenoord onder zich dulden. Verder wisten de mannen van John van den Brom de laatste zeven eredivisiewedstrijden winnend af te sluiten. Bij een overwinning vanavond op PEC Zwolle evenaren zij een mooi record uit het seizoen 2008/2009. Louis van Gaal stond toen nog aan het roer en presteerde het om met AZ acht achtereenvolgende wedstrijden ongeslagen te blijven. Van den Brom kan deze prestatie vanavond evenaren.

Interessante statistieken