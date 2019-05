PEC ziet alsnog af van entree in voetbalpiramide en mikt op nieuwe competitie

Jong PEC Zwolle heeft nog twee wedstrijden te gaan om promotie naar de derde divisie af te dwingen. Althans, als de ploeg die wens daadwerkelijk had doorgezet. De eredivisionist komt namelijk vrijwel zeker terug op de beslissing om de voetbalpiramide te betreden en een nieuw op te zetten O21-competitie is daar volgens technisch directeur Gerard Nijkamp de reden van.

De koerswijziging is opvallend, aangezien PEC Zwolle in januari nog afscheid nam van negen spelers uit het beloftenelftal, die daardoor plots zonder club kwamen te zitten. Een aantal beloften vond onderdak bij verenigingen uit het amateurvoetbal, maar dat gold lang niet voor iedereen. De reden van het vervroegde afscheid was de promotiewens naar de voetbalpiramide. PEC Zwolle achtte het negental niet in staat om de beloftenploeg naar de derde divisie te loodsen. Met het opstellen van de reserves uit de hoofdmacht zou die kans veel groter worden.

Nu wil PEC Zwolle alsnog liever niet promoveren, omdat er na vanaf medio 2020 hoogstwaarschijnlijk een O21-in het leven wordt geroepen. ,,Deze komt boven de piramide en is voor ons heel interessant, omdat je jeugdspelers de gelegenheid geeft zich twee jaar langer door te ontwikkelen", stelt Nijkamp, die ontkent dat PEC voornamelijk om financiële gronden van een entree in de piramide afziet. ,,Het scheelt in kosten, maar we nemen de nieuwe competitie vooral in overweging op basis van technische gronden. Wij denken namelijk dat dit de doorstroom naar de hoofdmacht bevordert.”

Overbruggingsjaar

PEC is in afwachting van een definitief besluit van de KNVB, dat nog wel een aantal maanden op zich zal laten wachten. De Zwolse club gaat er dan ook vanuit dat het komende seizoen een overbruggingsjaar zal vormen. Als de nieuwe competitie er straks komt, heft PEC waarschijnlijk de O19-lichting op en zal de club een O18-groep implementeren. Omdat ook de beloftenploeg verdwijnt, zullen de reserves van het eerste elftal vanaf 2020 vooral in extra oefenwedstrijden hun speeltijd moeten vergaren. De verwachting is dat vrijwel alle eredivisieclubs vertegenwoordigd zullen zijn als de nieuwe competitie van start gaat. FC Groningen, dat met de beloften in de derde divisie uitkomt, liet al weten om die reden de voetbalpiramide na dit seizoen te verlaten. Vitesse overweegt hetzelfde.