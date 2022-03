PEC ziet resultaat door de vingers glippen in door vuurwerk ontsierde wedstrijd tegen Feyenoord

Het is bepaald niet de eerste keer dat Bram van Polen scoort tegen Feyenoord. Het Zwolse clubicoon deed dat ook al in 2017 en 2019. Toen leverde dat zijn ploeg telkens een mooi resultaat op (2-2 in 2017, 3-1 winst in 2019), maar dat lukt deze keer niet. De treffer an sich had dat wel verdiend, want de uithaal van de aanvoerder is werkelijk fantastisch. In de laatste seconde van de eerste helft valt de bal plotseling voor zijn voeten. Van Polen ziet zijn granaat twee keer de onderkant van de lat raken, maar tussendoor ook de doellijn passeren.