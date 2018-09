PEC zonder Leemans en Van den Berg; Hamer en Genreau in de basis tegen AZ

Leemans heeft aan de midweekse bekerwedstrijd tegen Staphorst een enkelblessure overgehouden. Van den Berg haakte in de warming-up voor de derby af met lichte rugklachten. Ook hij is niet op tijd hersteld voor de ontmoeting met AZ.

Paal

Darryl Lachman, die Van den Berg verving in Staphorst, neemt in Alkmaar weer plaats op de bank. Trainer Van 't Schip kiest ervoor Bram van Polen naar het hart van de verdediging te schuiven. Daardoor komt er links in de defensie plaats voor Kenneth Paal.