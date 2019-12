PEC Zwolle-aanvoerder Pelle Clement: ‘We moeten volwassener worden’

Pelle Clement, de gelegenheidsaanvoerder van PEC Zwolle, komt met ongeloof op zijn gezicht de catacomben uit na de nederlaag bij Feyenoord. De middenvelder baalde verschrikkelijk, want er had zoveel meer ingezeten, realiseert hij zich.

Niet voor rust, geeft hij grif toe. ,,Tja, een wedstrijd met twee gezichten, dat klopt. Maar dat hebben we te vaak. In de eerste helft doen we natuurlijk veel te veel fout. We moeten leren om ook onder druk de juiste keuzes te maken, maar dat ging helemaal niet goed. Ik heb geprobeerd om juist door de bal wat langer vast te houden rust te krijgen in het elftal. Terwijl ik weet dat de trainer juist wil dat het baltempo omhoog gaat. Daar hebben we het veel over.”

In de rust probeerde ook Clement zijn medespelers aan te geven dat er echt ook bij Feyenoord ruimtes ontstaan. ,,Zodat ook wij kunnen voetballen. Dat moet je zien en er gebruik van maken. Het was al een wonder dat het maar 1-0 was natuurlijk, al keepte ‘Zettie’ wel heel goed", doelde Clement op zijn keeper Michael Zetterer.

Geloof

,,In de tweede helft zag je dat we wel het geloof hadden en de juiste keuzes maakten. Feyenoord oogde wat vermoeid en wij hadden het overwicht. Dan probeer je elkaar er van te overtuigen dat er echt wel iets te halen valt hier. We creëerden echt wel kansen, heel veel zelfs. Dan moet er gewoon eentje van in.”