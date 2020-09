PEC Zwolle-aanwinst Immanuel Pherai: het is nu tijd om de remmen los te laten

Ja, hij had er wat van meegekregen, zegt Immanuel Pherai. En ja, dat vleide hem. Maar eerlijk gezegd had de Amsterdammer niet verwacht dat er nu al zo lyrisch over hem wordt gepraat. ,,De nieuwe parel van PEC? Dat is wel iets heel groots, hoor. Maar goed, leuk is het wel. Al heb ik natuurlijk nog lang niet alles laten zien en ben ik nog lang niet zo goed zoals ik aan het einde van het seizoen zal zijn.’’