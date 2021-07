PEC Zwolle-aanwinst Kastaneer hoorde ‘goede verhalen’ van oude bekende Hamer

,,Mijn positieve gevoel werd versterkt door de gesprekken met de trainer en technisch manager, waarna het voor mij een makkelijke keuze was om voor PEC Zwolle te kiezen”, zegt Kastaneer, die eerder al bij Jong Oranje samenwerkte met hoofdcoach Art Langeler. In de eredivisie speelde hij voor ADO Den Haag en NAC Breda. In het buitenland droeg de aanvaller de shirts van 1. FC Kaiserslautern, Coventry City en Heart of Midlothian.

Met name in Den Haag viel Kastaneer in positieve zin op. PEC hoopt de vleugelspeler in Zwolle terug op dat niveau te krijgen. ,,Met Gervane voegen we een aanvaller toe die op alle drie de posities voorin uit de voeten kan”, zegt technisch manager Mike Willems. ,,Hij is fysiek sterk en heeft een constante drang naar voren. Daarmee past hij uitstekend in het voetbal dat wij komend seizoen willen spelen.”