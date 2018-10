PEC Zwolle-Ajax krijgt door Europese verplichtingen ander tijdstip

In totaal krijgen zeven duels in de eredivisie een ander aanvangstijdstip. ,,Wij vinden dat we de verplichting hebben om de Nederlandse clubs zo veel als mogelijk de ruimte te geven om op Europees niveau optimaal te kunnen presteren. Dat is in het belang van het Nederlandse voetbal en dus in het belang van alle Nederlandse clubs”, zegt Jan Bluyssen, manager competitiezaken van de KNVB.