PEC Zwolle al drie jaar zonder zege tegen FC Utrecht

In de laatste vijf duels, thuis en uit, is FC Utrecht ongeslagen tegen PEC. Drie jaar geleden wonnen de Zwollenaren voor het laatst; in de Domstad werd het op 1 februari 2015 0-2.

Eerder dit seizoen, op 1 december, werd het 1-1 in Zwolle. Sander van de Streek zette FC Utrecht in de eerste helft op voorsprong. Mustafa Saymak maakte laat in de tweede helft de gelijkmaker. Wordt het vanavond wederom gelijk, dan is dat behoorlijk uniek. Slechts één keer eerder eindigden beide eredivisie-ontmoetingen tussen deze ploegen in één seizoen onbeslist (in 1987/1988).