PEC Zwolle-assistent Bakkati volgt Jaap Stam naar Feyenoord

De methode Jaap Stam: Gedetail­leerd maar kraakhel­der

8:02 Voordat Jaap Stam (46) in januari als debuterend eredivisietrainer met PEC een droomstart beleefde tegen Feyenoord - de club waar hij vanaf komend seizoen dus aan de slag gaat - ontleedden Joey van den Berg en Roy Beerens zijn verrassende werkwijze voor De Stentor. ,,Ik had die norse boer nog voor me. Niets van dat.”