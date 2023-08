PEC Zwolle baalt van koppositie op boetelijst, maar is ook kritisch op sancties: ‘Soms niet in verhouding’

Deze site vroeg PEC na het bekend worden van de cijfers om een reactie. Woordvoerder Paul Schrijver, per mail: ‘De cijfers spreken inderdaad voor zich en het is uiteraard niet een beeld dat wij vinden passen bij een club als PEC Zwolle, dat juist staat voor verbinding’.

Het ging zeven keer mis in een thuiswedstrijd (kosten: 45.000 euro + 10.000 voorwaardelijk) en vijf keer op bezoek bij een andere club (kosten: 38.750 + 5000 voorwaardelijk).

Toch stelt PEC dat het met name misgaat bij uitwedstrijden. Thuis zou er meer sprake zijn van ‘kleine incidenten en sfeeracties’. ‘Helaas gaat het onder een kleine groep nog te vaak mis. Wat dat betreft is dit wel een helder signaal en we gaan ervan uit dat de supporters dit ook zo ervaren.’

‘Pyro hoort bij voetbal’

In de reactie aan deze site laat de club overigens weten het niet altijd eens te zijn met de opgelegde sancties. Bijvoorbeeld voor sfeeracties met fakkels, een zogeheten pyro. ‘Dat is onderdeel van de voetbalcultuur en in onze ogen moet daar plek voor zijn in een stadion.’

Volgens PEC staat hier dezelfde straf op als op het moedwillig gooien van vuurwerk naar personen of op het veld.

Heel vak straffen?

De club zegt zoveel mogelijk individuen verantwoordelijk te willen stellen voor hun wangedrag door het opleggen van een stadionverbod en het verhalen van de door de club geleden schade. Onlangs kreeg PEC Zwolle nog van de KNVB te horen dat de sta-vakken bij de wedstrijd tegen Sparta leeg moeten blijven.

‘Wij zijn zoveel mogelijk tegen het opleggen van collectieve straffen. Dat lukt helaas lang niet altijd, maar ging afgelopen seizoen al wél beter dan in dat jaar daarvoor. Dit kalenderjaar zijn er bijvoorbeeld ook al meerdere ‘zaken’ geseponeerd.’

Hoeveel stadionverboden en andere straffen er afgelopen seizoen zijn uitgedeeld aan supporters, wil PEC Zwolle niet zeggen.

Vuurwerkhonden

De Zwollenaren stellen er alles aan te doen om de vooronderzoeken en de hierbij opgelegde sancties te voorkomen, bijvoorbeeld door het inhuren van extra professioneel beveiligingspersoneel en in sommige gevallen zelfs ook vuurwerkhonden.

‘Tegelijkertijd geloven we ook in een aanpak waarin we nauw optrekken met onze supporters(groepen) en vanuit een sociale verantwoordelijkheid nieuwe initiatieven ontwikkelen, zoals vakcoördinatoren, waar we vanaf aankomend seizoen mee gaan werken’, legt de club uit.

Ook is de veiligheidsorganisatie volgens de club verbeterd, is er nieuw veiligheidsbeleid en een gedragscommissie opgesteld. ‘Met dit alles gaan we ervan uit dat het aantal incidenten en boetes verder zullen worden teruggedrongen het aankomende seizoen.’

