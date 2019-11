PEC Zwolle beëindigt doelpuntendroogte op vreemde bodem maar zorgwekkende reeks blijft overeind

Foeke Booy

Over Ghoochannejhad gesproken: hij maakte zijn zesde competitietreffer in acht eredivisieduels voor PEC Zwolle. De enige speler die in hetzelfde aantal wedstrijden na zijn entree vaker trefzeker was, was Foeke Booy. Hij vond in 1985 7 keer het net in zijn eerste 8 optredens voor PEC op het hoogste niveau.