PEC Zwolle begint met Freire en Van der Hart aan bekeravontuur

Mickey van der Hart, Nicolas Freire en Stef Nijland beginnen donderdag, in het bekerduel met De Meern, voor het eerst dit seizoen in een officiële wedstrijd in de basis bij PEC Zwolle.

Het drietal vervangt Diederik Boer, Dirk Marcellis en Mustafa Saymak, die lichte klachten overhielden aan het competitieduel met Heracles van afgelopen zaterdag. De Argentijnse verdediger Freire lost Marcellis af in de basis en zal daardoor zijn officiële debuut maken voor PEC Zwolle. Doelman Van der Hart, die in de voorbereiding zijn plek onder de lat kwijtraakte aan Boer, verdedigt tegen derdedivisionist De Meern weer eens het doel van PEC. Dat betekent nog niet dat Van der Hart in de hele bekercampagne zal keepen.

Israelsson

Bij PEC Zwolle ontbrak Erik Israelsson woensdagmorgen op de training. De Zweedse middenvelder was ziek en begint in de eerste ronde van de KNVB-beker donderdag vermoedelijk op de bank. Dat geldt ook voor Saymak, die vanmorgen apart trainde. Hij wordt vervangen door Stef Nijland. De geblesseerde Dico Koppers en Wouter Marinus ontbreken tegen De Meern vanwege blessures.

Het is voor het eerst sinds de start van het eredivisieseizoen dat trainer John van ’t Schip wijzigingen aanbrengt in zijn basisploeg. In de eerste vijf competitieduels speelde PEC steeds in dezelfde formatie. De aanval van PEC blijft met Younes Namli, Piotr Parzyszek en Youness Mokhtar wel intact.

De bekerontmoeting met De Meern werd eerder al vervroegd naar 17.00 uur omdat de lichtinstallatie van de amateurclub niet aan de richtlijnen van de KNVB voldoet. Serdar Gözübüyük is donderdagmiddag de scheidsrechter bij de eerste bekerwedstrijd van het seizoen van PEC Zwolle, dat zich in 2014 tot winnaar van het toernooi kroonde.