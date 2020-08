PEC Zwolle begint oefencampagne met positieve coronatest en nederlaag

PEC Zwolle is de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen met een nederlaag. In Leeuwarden ging de eredivisionist met 2-0 onderuit.

Een uur voor de eerste wedstrijd van PEC sinds 6 maart bracht de club naar buiten dat een lid van de medische staf positief is getest op het coronavirus. De waardes komen overeen met een infectie die in maart is opgelopen. Of er daadwerkelijk sprake is van corona kan niet met 100 procent zekerheid worden gesteld, maar PEC wil elk risico uitsluiten.

De fysiotherapeut blijft sowieso tot woensdag in thuisquarantaine. ,,Het is niet zo erg dat er onderzoek gedaan moet worden naar wie er de aflopen tijd contact met hem heeft gehad”, zegt technisch manager Mike Willems. ,,Nu valt het nog mee, maar ik sluit niet uit dat het straks écht gaat gebeuren. Dit is de nieuwe realiteit.”

Geen afgelasting

De wedstrijd tegen SC Cambuur, voor PEC de aftrap van de oefencampagne, kwam niet in gevaar. Zover kwam het een dag eerder in Eindhoven nog wel. PSV zou oefenen tegen de amateurs van UNA, maar in de bus op weg naar De Herdgang kreeg een speler van de club uit Veldhoven te horen dat hij positief was getest op het coronavirus. Gevolg: wedstrijd afgelast.

Omdat daar zaterdag in Leeuwarden geen sprake van was, kon trainer John Stegeman zijn spelers voor het eerst in het nieuwe seizoen aan het werk zien in wedstrijdverband. Onder anderen herintreder Jesper Drost, die net als Pelle Clement voor rust fungeerde als vleugelaanvaller. Zian Flemming stond in de punt van de aanval en kreeg de voorkeur boven Mike van Duinen en Reza Ghoochannejhad. Mike Hauptmeijer stond 90 minuten op doel. Thomas Lam ontbrak vanwege lichte klachten, maar sluit maandag weer aan bij de groepstraining.

Aanvallend pover

PEC Zwolle, dat na rust in een grotendeels andere samenstelling op het veld stond, kwam niet in de buurt van een goed resultaat. Voor rust zorgde Robert Mühren, topschutter van SC Cambuur, met een lage schuiver voor de 1-0. Het aanvallend povere PEC, dat in de eerste helft best een strafschop had mogen krijgen toen Clement werd gevloerd door doelman Pieter Bos, zag Giovanni Korte na rust voor 2-0 tekenen.

Die achterstand kwam PEC in Friesland niet meer te boven, waardoor de oefencampagne niet alleen begon met coronaperikelen in de staf, maar ook met een nederlaag die Stegeman stof tot nadenken geeft.

SC Cambuur-PEC Zwolle 2-0 (1-0). 22. Robert Mühren 1-0, 57. Giovanni Korte 2-0.

Opstelling eerste helft: Hauptmeijer; Van Wermeskerken, Kersten, Van Polen, Paal; Strieder, Huiberts, Saymak; Drost, Flemming, Clement.

Opstelling tweede helft: Hauptmeijer; Bajselmani, Van den Belt, Van den Berg, Reijnders; Caschili (73. Lagsir), Leemans, Nakayama; Van Crooij, Ghoochannejhad, Van Duinen.