PEC Zwolle begint week van de waarheid zonder spits Darfalou

PEC-spits Oussama Darfalou is niet op tijd fit om mee te spelen in de wedstrijd tegen FC Utrecht. De spits ontbrak vorige week tegen Ajax ook al vanwege een spierblessure. De hoop was dat hij deze week kon terugkeren, maar hij heeft een terugval gehad.

Vanwege de afwezigheid van Darfalou kan Chardi Landu waarschijnlijk weer rekenen op een basisplaats tegen FC Utrecht. Trainer Dick Schreuder hoopt dat Darfalou, goed voor twee doelpunten en drie assists in elf wedstrijden, in de duels met Sparta en PSV weer aansluit. ,,Maar dat weten we nog niet precies.” Max de Waal was afgelopen week ziek en is ook afwezig.

Niet te groot

Voor PEC Zwolle breekt de week van de waarheid aan in de strijd tegen degradatie, met de laatste drie wedstrijden in de competitie. Na de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht van zaterdagavond (20.00 uur), speelt de ploeg woensdag nog tegen concurrent Sparta en zondag tegen PSV.

Quote Redden we het niet, is het wel duidelijk dat we er alles aan hebben gedaan Dick Schreuder, PEC Zwolle

Schreuder wil de komende wedstrijden niet te groot maken. ,,Ik bekijk het anders, toen ik kwam waren we eigenlijk al gedegradeerd, maar we doen nog steeds mee. We moeten het hele seizoen al wedstrijden winnen en dat is nu niet anders. Het is ook bij een verliespartij zaterdag nog niet voorbij."

Alles gedaan

De voorbereiding is wat dat betreft ook niet anders dan anders. ,,De jongens ervaren al het hele jaar druk, omdat je al het hele seizoen onderaan staat. Er is gewoon enorm veel druk, maar dat is het hele seizoen al. We moeten gewoon doorgaan waar we mee bezig waren.”

Schreuder wil niets hebben van plek zestien als hoogst haalbare. ,,Er zijn nog drie wedstrijden te gaan en dus kunnen we nog negen punten halen en kun je nog op plek vijftien eindigen. Als we het uiteindelijk redden is dat fantastisch, redden we het niet, is het wel duidelijk dat we er alles aan hebben gedaan.”

Verwachte opstelling: Lamprou; De Wit, Nakayama, Van Polen; Paal, Clement, Van den Belt, Anderson; Redan, Landu, Kastaneer.