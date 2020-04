PEC Zwolle behoudt eredivisiestatus na beëindiging betaald voetbal: ‘Maar de vlag gaat nu echt niet uit’

Of de club ontsnapt is? ,,Nee, vind ik niet. We hadden vertrouwen in een goede afloop en na de winterstop waren we ook goed op weg naar handhaving. Maar de vlag gaat nu echt niet uit. Daar is de situatie ook niet naar. We vinden het ook hartstikke jammer dat het op deze manier moet. Een competitie draait om de eindstand. Die speel je dus om af te maken. Dit voelt dan ook, zoals onze aanvoerder Bram van Polen ook al zei, alsof je een spannend boek niet hebt uitgelezen.”

Einde aan periode van onzekerheid

Van Leeuwen: ,,De duidelijkheid is heel prettig. We weten waar we aan toe zijn nu en waar we de focus op moeten gaan leggen. Van de scenario's die er waren, is er namelijk één overbleven. Maar we zien dit ook gewoon als een wijs besluit in relatie tot alles wat er om ons heen gebeurt. Dit is een helder signaal van het RIVM, dat we moeten respecteren en waar we ons bij neer zullen moeten leggen.”