PEC Zwolle beloont kersverse basiskracht Sam Kersten met verlenging van contract tot 2024

PEC voorkomt zo dat Kersten (22) na dit seizoen gratis de deur kan uitlopen. De club heeft de optie in zijn aflopende verbintenis gelicht. Ook is het contract verder opengebroken en met twee seizoenen extra verlengd. Zodoende ligt Kersten nu tot medio 2024 vast in Zwolle.

Vastberaden

,,Toen ik hier kwam, moest ik behoorlijk wennen aan het niveauverschil en de manier van voetballen. Het afgelopen seizoen heb ik echter veel geleerd van de ervaren jongens. Dit seizoen heb ik me definitief in de basis geknokt en ben vastberaden daar te blijven staan”, reageert Kersten.

De mandekker kwam in 2019 over van eerstedivisionist FC Den Bosch en is dit seizoen een vaste waarde bij PEC. ,,Dat PEC Zwolle mij nu beloont met een nieuw contract is een mooi teken aan de wand. Ik kijk er naar uit om mij ook de komende seizoenen te blijven ontwikkelen in het hart van de defensie.”