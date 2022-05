PEC Zwolle benadert degradatiekraker als normale wedstrijd: ‘Moeten al lange tijd alleen maar winnen’

Jullie speelden afgelopen weekend gelijk tegen FC Utrecht, terwijl de concurrenten wel allemaal wonnen. Hoe hard is dat aangekomen?

,,Het was geen tik, want we hebben een goede wedstrijd gespeeld”, stelt Dick Schreuder. ,,In een normaal seizoen ben je gewoon tevreden als je thuis gelijkspeelt tegen FC Utrecht. Natuurlijk komen daar de uitslagen van de andere clubs bij, maar dan kun je het beter hebben over de eerste seizoenshelft waarin we als PEC weinig punten hebben gepakt.”