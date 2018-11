PEC Zwolle beschikt in Limburg weer over Vito van Crooij

Van Crooij raakte in aanloop naar de wedstrijd in De Kuip geblesseerd aan zijn lies. Naast de ontmoeting met Feyenoord moest PEC Zwolle het vervolgens ook tegen Heracles en De Graafschap stellen zonder de vleugelspits. ,,Hij heeft woensdag de test goed doorstaan en gaat zondag mee”, zei trainer John van 't Schip, die niet kwijt wilde of Van Crooij meteen weer aan de aftrap verschijnt. ,,Dat zien we zondag wel.”

Het is vooral de vraag hoe Van 't Schip zijn middenveld gaat invullen. Rick Dekker en Clint Leemans, die tegen Heracles nog naast Gustavo Hamer startten, moesten voor het bekerduel met De Graafschap hun plek afstaan aan Ouasim Bouy en Denis Genreau. Zij speelden verdienstelijk, waardoor het de vraag is of de hoofdtrainer aan hen vasthoudt, terugvalt op de samenstelling zoals tegen Heracles of één van beiden laat opdraven tegen Fortuna Sittard.

Bram van Polen, Stanley Elbers en Diederik Boer zijn er in Limburg in ieder geval nog niet bij. De coach laat weten dat Diederik Boer, die deze week een helft keepte in het oefenduel met Jong De Graafschap, maandag opnieuw met de beloften aantreedt tegen de Superboeren. Het is de bedoeling dat de van knieklachten herstelde sluitpost nu de laatste stap in zijn revalidatie zet door de hele wedstrijd te keepen. Elbers is nog afwezig vanwege een scheurtje in zijn hamstring.

Week tot week

,,En Bram bekijken we niet meer van dag tot dag, maar van week tot week. Het rennen gaat goed, maar bij het draaien en met de bal erbij heeft hij nog last. Het meest logische is dat hij na de interlandbreak weer aansluit, maar dat is dus afwachten”, vervolgde Van 't Schip, die niet verwacht dat de opponent aanvankelijk veel hinder zal ondervinden van de bekerwedstrijd die het donderdag bij NEC afwerkte (2-3). ,,Wij zijn daar goed uitgekomen en ik verwacht dat zij ook optimaal aan de wedstrijd zullen beginnen. Misschien dat verderop in de wedstrijd vermoeidheid een rol gaat spelen.”

,,Ik vind dat Fortuna een goede start van de competitie beleeft. Ze zijn competitief en zitten er goed in met in de aanval gevaarlijke spelers als Novakovich, Diemers, Vidigal en Semedo. Er zit een goede dynamiek in die ploeg", vervolgde de trainer van PEC. Van 't Schip zag zijn elftal de voorbije weken regelmatig verrast worden bij spelhervattingen. ,,Dat moet beter. Het is een hele periode goed gegaan, maar het is duidelijk dat we geconcentreerder moeten zijn, goed moeten staan en er scherper op moeten trainen.”

Het duel tussen Fortuna en PEC Zwolle, respectievelijk de nummers 14 en 12 in de eredivisie, begint zondag om 14.30 uur in Sittard en staat onder leiding van scheidsrechter Christiaan Bax.