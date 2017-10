PEC Zwolle bindt Epenaar Van Looy

Van Looy maakte in 2012 als C-junior de overstap naar PEC. In de voorbije seizoenen draaide hij in de voorbereiding steeds mee met de hoofdmacht. Onder trainer John van ’t Schip werd hij deze zomer na het trainingskamp in zijn geboorteplaats Epe overgeheveld naar de eerste selectie. Hoewel hij nu steeds bij de Zwolse wedstrijdselectie zit, wacht Van Looy nog op zijn officiële debuut bij PEC.