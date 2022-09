PEC Zwolle blij met komst ‘buitenkansjes’ op laatste dag transfermarkt: ‘Door blessure haalbaar’

FC Utrecht heeft interesse in PEC Zwol­le-spe­ler Eliano Reijnders, Van den Berg bewandelt omgekeerde weg

FC Utrecht heeft concrete interesse in Eliano Reijnders. De 21-jarige middenvelder van PEC Zwolle heeft nog een contract voor drie jaar in Zwolle. Omgekeerd maakt Davy van den Berg in elk geval de overstap van FC Utrecht naar Zwolle.

3 augustus