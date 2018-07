PEC Zwolle blijft spelers slijten: Ook Erik Bakker naar De Graafschap

Erik Bakker speelt komend seizoen voor De Graafschap. De 28-jarige middenvelder nam na de 3-1 overwinning op Levante in Wijthmen al afscheid van teamgenoten en stafleden omdat hij bij de gepromoveerde club zal worden herenigd met Henk de Jong, die hij eerder bij Cambuur als trainer had.

PEC-coach Van ’t Schip stelde zaterdagavond na het afscheid van Bakker dat van een deal nog geen sprake was, maar dat er wel dat er concrete interesse was voor zijn reservespeler. ,,Zo lang het niet rond is, verwacht ik hem dinsdag gewoon op de training.”

Inmiddels is duidelijk dat alle partijen het nagenoeg eens zijn over de overstap van Bakker, die een jaar geleden door PEC transfervrij werd opgepikt door Cambuur. Na zijn terugkeer in Zwolle slaagde de spelverdeler er niet in onomstreden basisspeler te worden.

Bakker zat vaker op de bank dan hem lief was en aan die status zou – afgaande op de voorbereiding van PEC – komend seizoen weinig veranderen. Of Bakker tijdelijk of permanent wordt getransfereerd aan De Graafschap is nog niet duidelijk.