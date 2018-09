PEC Zwolle boekt belangrijke zege, maar is nog lang niet de oude

Hoewel in Emmen een heldere lijn in het spelsysteem ontbrak, kwam PEC Zwolle na een half uur spelen wel op voorsprong. Uitgerekend door de speler die zelden scoort: Rick Dekker. Zijn laatste treffer maakte de middenvelder in december 2016, uit bij ADO Den Haag. Deze zondagmiddag was Dekker het eindstation van een goede aanval. De voorzet was van Kingsley Ehizibue.