PEC Zwolle breidt stadion verder uit: 'We willen een kleine Kuip realiseren'

Dat maakte voorzitter Adriaan Visser vrijdagmorgen tijdens een persconferentie bekend.

De grootste ingreep vindt plaats aan de oostkant. Daar zal de vaste tribune over de gehele lange zijde doorgetrokken worden naar het veld, waarmee meer dan 700 extra zitplaatsen worden gecreëerd. De Stentor-tribune zal overgeplaatst worden naar de zuidzijde van het stadion. De uitbouw gaat de Zwolse club ongeveer zes ton kosten.

Nieuwe look

Daar blijft het niet bij, want ook de hoofdtribune krijgt een nieuwe look. Aan die lange zijde worden 30 tot 40 nieuwe invalideplaatsen gebouwd en zal op den duur ook de businessruimte onder handen worden genomen. De thuishaven van PEC Zwolle krijgt tevens een tweede led-scherm, dat aan de noordkant geplaatst zal worden. In de winterstop werd het gedateerde scorebord aan de overkant al vervangen. Ook neemt PEC catering, sanitair en knooppunten in het stadion onder handen.

Visser stelde dat uitbreiding en de opknapbeurt de uitstraling en capaciteit van het MAC3Park Stadion ten goede zullen komen en vooral bedoeld zijn om de gegroeide animo voor seizoenskaarten te kunnen ondervangen. Daardoor kan PEC meer inkomsten genereren om op den duur aan te haken bij de subtop van de eredivisie, verwacht Visser.

Sfeerbeleving

,,Wij hebben één van de hoogste bezettingsgraden in de eredivisie. Elke wedstrijd zijn wij uitverkocht of nagenoeg uitverkocht”, stelt de preses. ,,Steeds meer mensen uit de regio Zwolle weten de club te vinden, waardoor de huidige capaciteit niet meer toereikend is. Supporters komen bovendien dichter op het veld te zitten, waardoor de sfeerbeleving wordt vergroot. We willen een soort 'kleine Kuip' realiseren. De organisatie wordt beter en stabieler. Alle signalen voor deze uitbreiding staan dan ook op groen."