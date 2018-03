PEC-Zwolle captain Esmee de Graaf is nu écht international

De Graaf maakte begin dit jaar al haar opwachting in het Nederlands elftal, maar omdat de oefenwedstrijd tegen Engeland geheim moest blijven, gingen haar eerste minuten in het Spaanse La Manga niet de boeken in. Ruim een maand later heeft de aanvalster alsnog haar eerste echte cap te pakken. In een wedstrijd tegen Japan om de Algarve Cup, die met 2-6 werd gewonnen, kwam de aanvalster van PEC Zwolle een kwartier voor tijd in het veld voor Olympique Lyon-speelster Shanice van de Sanden.