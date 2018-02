PEC Zwolle-captain Van Polen staat voor rentree tegen Ajax

,,Bram heeft een goede week gehad”, stelt de coach, die Van Polen drie weken moest missen vanwege een knieblessure. ,,Vandaag (vrijdag) heeft hij volledig meegetraind, al was het een tactische training. Die is niet zo intensief. Morgen is het ook niet zwaar. Woensdag heeft hij wel een groot gedeelte van de intensieve training meegedaan. Dus dat is positief naar de komende weken. Voor zondag is het afwachten of hij een reactie op de training van vandaag krijgt. Als dat allemaal goed is, maakt hij een goede kans om er in ieder geval bij te zitten, want hij heeft een aantal weken niet meegedaan, en wellicht een deel te kunnen spelen ook.”