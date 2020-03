PEC Zwolle-coach Stegeman: Keuze voor jonge Koorman was keuze voor voetbal

Stegeman ontsnapt met PEC Zwolle: ‘Bar en boos na rust maar daarvoor hadden we ze op de rug’

6 maart PEC Zwolle kroop in een heuse kelderkraker met een late gelijkmaker door het oog van de naald tegen Fortuna Sittard. Trainer John Stegeman stapt desondanks met gemengde gevoelens de bus in. ,,Na rust was het bar en boos maar daarvoor hadden we ze waar we ze hebben wilden.”