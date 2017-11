PEC Zwolle, de redder van de eredivisie?

Een waar mediacircus voltrok zich gisteren in het stadion van PEC Zwolle. Kan de verrassende nummer 3 van de eredivisie morgen doelpuntenmachine PSV een halt toeroepen en de spanning in de competitie terugbrengen?

Waar PEC-trainer John van 't Schip de regionale pers doorgaans in vijf minuten van een vooruitblik voorziet, heeft hij voor het duel met PSV meer dan een half uur nodig om de landelijke media uit te leggen hoe de koploper bestreden zal worden. ,,Het liep vandaag ineens storm", zag doelman Diederik Boer. Voor de persafdeling van PEC laaide die storm eerder deze week al op. Op dinsdag was de perstribune voor het duel met PSV al 'volgeboekt'. Sterker, een tiental verslaggevers werd verzocht op de hoofdtribune plaats te nemen. Dat nieuws sijpelde door op de dag dat de Zwolse club in La Gazzetta dello Sport, de meest gelezen sportkrant van Italië, werd vergeleken met Leicester City, de Engelse middenmoter die twee jaar geleden verrassend beslag legde op de landstitel.

PEC is hot, weet de bescheiden Van 't Schip. In de eerste drie maanden van het seizoen werkte de ploeg zich onder zijn leiding geruisloos op tot een tegenstander om serieus rekening mee te houden. Nu PEC de ontketende koploper op bezoek krijgt, zijn ineens alle ogen op de huidige nummer 3 gericht. Vooral in Amsterdam en Rotterdam draaien de pupillen morgen naar de Overijsselse hoofdstad. De hoop is dat de provincieclub, die nog altijd handhaving als doel heeft, met een nieuwe stunt de inhaalrace van Ajax en Feyenoord in gang kan zetten.

Clean sheets

,,Het verschil bedraagt acht en twaalf punten. Het moge duidelijk zijn dat Ajax en Feyenoord van ganser harte hopen dat wij PSV verslaan", aldus Boer, die de afgelopen drie seizoenen bij Ajax onder contract stond. ,,Maar ik stap niet het veld op om Ajax, maar Zwolle te helpen." Dat laatste lukt de ervaren doelman sinds zijn terugkeer heel aardig. Boer hield al vijf keer zijn doel schoon, het meest van alle eredivisiekeepers. PEC incasseerde dit seizoen de minste tegengoals en de laatste keer dat Boer werd verschalkt, is alweer bijna vierhonderd minuten geleden.

De vier opeenvolgende clean sheets van de thuisploeg maken de 'topper' van morgen des te boeiender. Juist de club die aanvalt (PEC), heeft de minst gepasseerde defensie. De afwachtende ploeg (PSV) is verreweg het productiefst in de eredivisie. Beide teams zijn al zeven duels ongeslagen. Maar PSV won zelfs zeven keer en was in die serie gemiddeld vier keer per wedstrijd trefzeker. ,,PSV is meedogenloos. Het hoeft de bal niet te hebben om gevaarlijk te zijn", stelt Van 't Schip.

PEC trekt morgen geen muur in de eigen doelmond op om de ongekende scoringsdrift van de lijstaanvoerder af te stoppen. Feyenoorder Nicolai Jørgensen bewonderde de manier waarop de Zwollenaren eerder dit seizoen een punt uit de Kuip gristen. ,,PEC is tactisch heel sterk. Ze spelen zonder bal compact, maar toch ver van het eigen doel af. Dat zie je niet vaak in de eredivisie."

Raketten