PEC Zwolle-debutant Koorman wil vader Marco evenaren: ‘Een mooie beloning’

Vader Marco kwam tot meer dan honderd wedstrijden in het betaalde voetbal. ,,Aan mij de taak om dat te evenaren”, zei Jarni Koorman (20) breed glimlachend. Een hele klus, maar het begin is er. Zaterdagavond maakte de voetballer van PEC Zwolle tegen FC Groningen (1-0 zege) zijn debuut in de eredivisie.

Koorman was kapot, gaf hij toe in de catacomben van het stadion van PEC Zwolle. Tijd om alle berichtjes op zijn telefoon te bekijken was er niet. Nog niet, althans. Eerst interviews. ,,Maar ik zag al wel dat het superveel berichten waren. Ik ga zo eerst mijn vader bellen.”

Mooie avond

Verbaasd was Koorman zaterdag wel toen John Stegeman hem na 27 minuten spelen bij zich riep. Niet Vito van Crooij of Dennis Johnsen – die eveneens warmliepen – maar de jonge middenvelder was volgens de trainer de aangewezen persoon om de geblesseerde Mustafa Saymak te vervangen. ,,Ik zag het niet aankomen. Maar als het moment dan daar is, is dat fantastisch. Het was een mooie avond. Een perfecte wedstrijd.”

Toen Koorman in de zomer van 2018 overkwam van FC Twente, begon hij bij PEC in de voorbereiding als verdediger. Dat was nog onder John van ’t Schip, twee trainers geleden. ,,We zaten toen wat krapjes in de verdedigers en toen zette de trainer mij daar neer. Maar ik vind mezelf meer een aanvallende speler.”