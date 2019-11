PEC Zwolle diep in de penarie na verlies tegen FC Twente

Bij PEC Zwolle kreeg Rick Dekker een basisplaats van Stegeman. De trainer van PEC zag zijn ploeg de voorbije weken vooral in defensief opzicht schutteren. Het deed Stegeman besluiten de plek van de geschorste captain Pelle Clement in te vullen met defensieve middenvelder Dekker. Hij keerde, na de eerste twee maanden als centrumverdediger te hebben gefungeerd, als controleur terug in de ploeg.

Beroerd

Het haalde in Enschede voor rust bar weinig uit. PEC Zwolle speelde een beroerde eerste helft tegen FC Twen te dat al even weifelend en slordig begon. De Tukkers kwamen na een klein kwartier echter los. Een schot van Aitor kon nog worden gekeerd door goalie Xavier Mous, maar de doelwachter van PEC Zwolle was een minuut later gezien. Een voorzet van de Twentse rechtsback Joël Latibeaudier – hopeloos verdedigt door Kenneth Paal – wordt bij de eerste paal hoog en hard binnengewerkt door Haris Vuckic: 1-0. De Twentse aanvalsleider wordt geen strobreed in de weg gelegd door Darryl Lachman.

Nog bonter

Tien minuten later maakt de defensie van PEC Zwolle het zo mogelijk nog bonter. Een hoekschop van FC Twente wordt maar half verwerkt door keeper Mous. De bal belandt op het hoofd van Latibeaudiere die richting hyet Zwolse doel kopt waar Yuta Nakayama bij de paal staat. De Japanner verzuimt de voet tegen het speeltuig te zetten en ziet de bal tegen het net hobbelen: 2-0.

Het is dat ook FC Twente niet geweldig speelde, anders had PEC Zwolle al voor rust tegen een nog grotere achterstand aangekeken. Zekhnini had de derde treffer op zijn schoen maar vond Mous op zijn pad. Nog voor rust was John Stegeman het zat en haalde de falende Paal naar de kant, al solliciteerden nog wel meer Zwollenaren naar een vroege douchebeurt. Voor Paal kwam Dennis Johnsen in het veld bij PEC Zwolle, dat voor de pauze één overtreding noteerde. Het vertelde het verhaal de zwakke eerste omgang, waarin alleen Vito van Crooij na een half uur een bal in de handen schoot van de kleumende Twente-goalie Jorn Brondeel.

Sterker PEC na rust

Na rust kwam PEC Zwolle aanzienlijk beter voor de dag en kwam via Mustafa Saymak en Thomas Lam al dichtbij een treffer. Die kwam er na een kwartier alsnog. Een hoekschop van Gustavo Hamer wordt binnengekopt door Reza Ghoochannejhad: 2-1. Het was het eerste Zwolse uitdoelpunt sinds eind augustus in Emmen toen PEC met 1-3 won.

De gelijkmaker leek binnen de minuut te volgen, maar Johnsen vond de benen van keeper Brondeel in plaats van het net. PEC Zwolle drong daarna aan, maar verzuimde echt door te bijten. FC Twente zette er ook maar weinig tegenover of het moest de knal zijn van Aitor die door Mous uit het doel wordt geranseld. PEC Zwolle verdiende met de redelijke tweede helft de gelijkmaker, maar die kwam er uiteindelijk niet.

FC Twente-PEC Zwolle 2-1 (2-0). 16. Haris Vuckic 1-0, 25. Joël Latibeaudiere 2-0, 61. Reza Ghoochannejhad 2-1,

Scheidsrechter: Blom.

Toeschouwers: 26.900.

Gele kaart: Dekker, Lam (PEC Zwolle).