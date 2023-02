PEC Zwolle-doelman Schendelaar voorkomt op de valreep een nederlaag: ‘Het was mijn eerste ingeving’

Wie de wedstrijd van PEC Zwolle op bezoek bij Jong Ajax keek, hield lang geen rekening met een heldenrol voor Jasper Schendelaar. Maar in de slotminuten ontpopte de doelman zich voor de tweede keer op rij tot de gevierde man bij de Zwollenaren. Met een gestopte strafschop in de blessuretijd redde hij een punt voor zijn ploeg. En daarmee kan Schendelaar zeker leven.

Het duel tussen Jong Ajax en PEC Zwolle stevende na een moeizame tweede helft zeker niet af op een knotsgekke slotfase. Maar na de hete laatste minuten in Kerkrade van vorige week, riep de koploper van de Keuken Kampioen Divisie de problemen opnieuw over zichzelf af. Sven Zitman trok een aanvaller van Jong Ajax naar de grond, kreeg zijn tweede gele en dus rode kaart en de beloften kregen vanaf elf meter dé kans op de overwinning. Maar de inzet van Christian Rasmussen werd dus een prooi voor Schendelaar.

,,Ik vond zelf wel dat ik de bal verkeerd wegschoot en daar komt uiteindelijk de voorzet uit die leidt tot een strafschop”, was Schendelaar na afloop ondanks zijn heldenrol kritisch op zichzelf. ,,Of het een overtreding was? Dat weet ik niet, dat moet ik nog even terugkijken. Maar hij geeft een penalty en inderdaad, ik pak ‘m.” De doelman vertelt dat hij voor de wedstrijd beelden te zien krijgt van de strafschoppen van de tegenstander. Maar in Amsterdam handelde hij vooral op gevoel. ,,Het was mijn eerste ingeving. Ik dacht dat hij over zijn standbeen ging schieten en dat deed hij.”

Quote Het was mooi geweest om voor de tiende keer op rij te winnen, maar daar kijken we uiteinde­lijk niet echt naar. Jasper Schendelaar, PEC Zwolle

PEC Zwolle had het lastig

Hoewel Jong Ajax in de eerste helft een aantal goede mogelijkheden kreeg op de openingstreffer, was een overwinning voor de Amsterdamse beloften niet verdiend geweest. PEC Zwolle haalde weliswaar bij lange na niet het niveau van de afgelopen wedstrijden, maar was wel de bovenliggende partij. Schendelaar vond het een ‘lastige wedstrijd’. ,,Jong Ajax deed het goed. Wij hebben kansen zat gehad om te scoren, zij natuurlijk ook. Maar tegen Jong Ajax is het altijd lastig. Ze hebben veel snelle en behendige spelers.”

Door het gelijkspel in Amsterdam komt er voor PEC Zwolle een einde aan een fraaie reeks. Negen overwinningen op rij en bij een zege in de hoofdstad was een evenaring van het clubrecord uit 2011 een feit. Maar de tiende opeenvolgende zege kwam er dus niet. ,,Het was mooi geweest om voor de tiende keer op rij te winnen, maar daar kijken we uiteindelijk niet echt naar. We willen natuurlijk elke wedstrijd winnen, maar vanavond mogen we zeker tevreden zijn met een punt. Beter iets dan niets”, besluit Schendelaar.