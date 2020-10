PEC Zwolle doet PSV en Götze de doelpunten cadeau in eigen stadion

Toch zal Stegeman even gevloekt hebben toen diezelfde Götze PEC Zwolle na negen minuten spelen op 0-1 zette. De Duitser hoefde de bal alleen maar een tikje richting het doel te gegeven, geholpen door een dubbele fout van Clint Leemans. De rechtsbuiten van PEC raakte de bal eerst knullig kwijt en speelde ’m niet veel later veel te kort terug op keeper Michael Zetterer. Götze doorzag dat. Ook bij de tweede en derde Eindhovense treffer, afgemaakt door Cody Gakpo en Donyell Malen, kon PEC scherper zijn. Destan Bajselmani bijvoorbeeld, de vervanger van de afwezige Kenneth Paal.

Gemiste penalty

Het stond toen 0-3, maar het net zo goed 2-3 kunnen staan. Want PEC kreeg in de eerste helft twee enorme kansen. Eerst voor Jesper Drost, die de bal tegen Yvon Mvogo kopte. Niet veel later stuitte Reza Ghoochannejhad eveneens op de keeper van PSV, maar dan vanaf elf meter na een overtreding van Timo Baumgartl.

Dus nee, van spanning was halverwege al geen sprake meer. Daarom werd de tweede helft in Zwolle niet meer dan een veredeld oefenpotje waarbij meer fout dan goed ging. Omdat beide ploegen midweeks nog een programma hebben, lag het tempo laag. PSV treft immers Granada in de Europa League, terwijl PEC in Waalwijk op bezoek gaat bij RKC (aftrap 17.30 uur). Die wedstrijd werd voor de interlandbreak afgelast door de vele coronagevallen in Noord-Brabant.