PEC Zwolle doet talent Sandler voorstel om te verlengen

Technisch directeur Gerard Nijkamp bevestigt zaakwaarnemer Mino Raiola een voorstel te hebben gedaan om Sandler, die anderhalf jaar geleden werd opgepikt bij Ajax, langer aan de club te binden. ,,De gesprekken verlopen in goede harmonie. Philippe ligt nog tot medio 2019 vast. Daarom kunnen we er de tijd voor nemen. Dat doen we ook.”

Sandler dwong in de voorbereiding een basisplaats af die hij tot twee keer toe noodgedwongen moest afstaan. De mandekker knokte zich terug na een hamstringblessure, maar staat nu tot het nieuwe jaar aan de zijlijn met een gebroken sleutelbeen. In de negen competitieduels die hij speelde maakte Sandler indruk als sterke verdediger met veel voetballend vermogen.

Spanje

,,Philippe heeft dit seizoen ondanks zijn blessures een hele mooie stap gemaakt. Het is nu zaak voor hem om goed te herstellen en vanaf het trainingskamp in Spanje deze lijn door te zetten”, zegt Nijkamp over Sandler, die gedeeltelijk in zijn geboortestad Amsterdam revalideert.