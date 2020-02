PEC Zwolle en cryptische trainer Stegeman werken ‘in quarantaine’ toe naar cruciaal thuisduel

Eerder dan gebruikelijk, zo rond het middaguur, komen de spelers van PEC Zwolle zaterdag bijeen. Niet in het stadion, maar ergens in de omgeving. Op een plek waar iedereen de ‘volledige focus op de wedstrijd kan hebben’. ,,We gaan ons afzonderen op optimaal voorbereiden”, zegt Stegeman. ,,Ik kan dan rustig mijn bespreking doen. Verder niets bijzonders. We gaan niet bowlen of zo.”

Terug naar 4-3-3?

Quote We gaan ons afzonderen op optimaal voorberei­den John Stegeman Op donderdag en vrijdag kiest de coach van PEC Zwolle er al voor om besloten te trainen. Geen plek voor journalisten en supporters. Twee keer in één week de deuren sluiten, dat wijst meestal op een verandering in de opstelling of een wijziging van het systeem. Terug naar 4-3-3? ,,Dat zou kunnen”, blijft Stegeman geheimzinnig. Kort gezegd: hij gaat niemand wijzer maken. ,,Jullie mogen dingen aannemen, maar ik ga er niks over zeggen. Voor het elftal is het duidelijk wat we gaan doen.”

Sinds vorige maand voetbalt PEC in een 5-3-2-formatie. Een systeem dat minder tegengoals kost, maar ook zand in de aanvallende motor brengt. De Zwolse club komt, vooral in uitduels, amper tot kansen.

,,Omdat je aan de bal een man mist voorin of op het middenveld”, verklaart Stegeman, die ‘niet ontevreden is’ over die formatie. Toch is de kans is groot dat hij teruggaat naar vier verdedigers, drie middenvelders en drie aanvallers. Zoals voor de winterstop.

Terugslag Saymak

In welke bezetting PEC zaterdag tegen Vitesse ook voor de dag komt, zeker is dat het zonder Mustafa Saymak (kuitblessure) gebeurt. De kleine middenvelder heeft een terugslag gehad in zijn herstel.

,,Zijn lichaam heeft geprotesteerd, dus we moeten de belasting terugschroeven. Heel vervelend", vindt Stegeman. ,,Mussi is het hele seizoen al niet goed belastbaar. Misschien hadden we ervoor moeten kiezen om rustig op te bouwen, daar drie maanden voor uit te trekken. Bij Rizespor heeft hij niet vaak gespeeld en dat heeft voor hem niet goed uitgepakt.”

Ook Sam Kersten haalt Vitesse-thuis niet, al sluit Stegeman zijn inzetbaarheid niet voor 100 procent uit. De verdediger liep zondag na een sprintduel met AZ-spits Myron Boadu een blessure aan zijn hamstring op.

,,Er staat een groot vraagteken achter zijn naam, maar ik denk niet dat Sam speelt. Of het ernstig is? Er is een mri-scan gemaakt. Bij een scheur had hij de wedstrijd zondag niet uit kunnen spelen. Het is de vraag hoe deze blessure zich ontwikkelt.”