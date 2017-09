PEC Zwolle en Go Ahead Eagles bekeren op hetzelfde moment

LIVE: De Meern probeert te stunten tegen PEC Zwolle

21 september De Meern speelt vanmiddag een historische wedstrijd. De derdedivisionist komt tegen eredivisionist PEC Zwolle voor het eerst in actie in het toernooi om de KNVB-beker. Vanaf de Loenenseboslaan in De Meern twittert onze verslaggever Rik Bakker alle wetenswaardigheden over het bekerduel. Mis niets in dit liveblog. De aftrap is om 17.00 uur.