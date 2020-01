PEC Zwolle en Groningen krijgen te maken met Van Boekel

Voor Van Boekel (44) is het duel in Zwolle (20.45 uur) de eerste eredivisiewedstrijd van het kalenderjaar. De international floot in december nog een wedstrijd in Saudi-Arabië, was vorige week leidsman in het bekerduel tussen Heerenveen en Willem II (2-2) en stond op het veld bij de Limburgse derby tussen Roda JC en MVV (2-2).