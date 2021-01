PEC Zwolle en herintreder Mous ruiken lang de zege in Utrecht, maar in blessuretijd gaat het mis

Xavier Mous had zaterdagavond met een knappe zege op FC Utrecht zijn rentree voor PEC kunnen maken, maar in blessuretijd werd het toch nog 3-3. Voor de Zwolse club rest nu een zoektocht naar een extra doelman, nu Michael Zetterer terugkeert naar Werder Bremen.

Het was mooi om te zien, de kinderlijke blijheid bij Mous toen hij vlak voor rust de gelijkmaker van FC Utrecht voorkwam. De 25-jarige keeper van PEC Zwolle zag de bal via zijn lichaam rakelings langs de goede kant van de paal rollen en balde zijn vuisten. Vanwege buitenspel had het doelpunt overigens niet geteld, maar toch. Het voelde voor Mous fijn om weer eens een belangrijke redding te maken.

Eerder deze week had Mous niet voorspeld dat hij zaterdagavond in Utrecht op het veld zou staan. Dat lag ook niet in de lijn der verwachtingen. Vooral omdat trainer John Stegeman na de 2-2 tegen Heracles wederom zijn vertrouwen had uitgesproken in Michael Zetterer, die tegen de Almeloërs niet vrijuit ging bij de tegengoals.

Zetterer gaat weg

Even zag het ernaar uit dat Zetterer alsnog gepasseerd werd door zijn trainer, maar er bleek meer achter de keeperswissel te zitten. De Duitser gaat PEC dit weekeinde nog verlaten voor Werder Bremen, de club die hem anderhalf jaar lang aan de Zwollenaren verhuurde. Daarom keerde Mous, die van augustus tot november 2019, al eerste keus was, terug onder de lat.

De eerste wedstrijd van Mous voor PEC sinds tijden was allesbehalve saai. Er gebeurde van alles in Utrecht. Van fraaie goals tot strafschoppen, en van rood voor de aanvoerder tot een goal in blessuretijd.

Het duel begon met een rappe tegentreffer, toen de Zwollenaren slap verdedigden bij een corner en Mous op zijn lijn bleef staan. Sander van de Streek profiteerde: 1-0. Toch ging PEC rusten met een knappe voorsprong, nadat eerst Virgil Misidjan een knappe solo fraai afrondde en Thomas Lam een penalty benutte.

Eerste goal Buitink

Ook in de tweede helft gebeurde er voldoende. Zo voorkwam Mous bijna dat Adam Maher vanaf elf meter de 2-2 binnenschoot en maakte Vitesse-huurling Thomas Buitink zijn eerste doelpunt voor PEC (2-3). Daar ging een actie van Benson Manuel, die halverwege de wedstrijd inviel en daarmee zijn debuut maakte, aan vooraf.

FC Utrecht ging daarna op jacht naar de gelijkmaker en kreeg kansen via onder anderen Moussa Sylla. PEC leek stand te houden, maar het ging in de slotseconde mis, nadat even eerder Bram van Polen in zijn vierhonderdste wedstrijd voor de Zwollenaren met een rode kaart van het veld werd gestuurd. Hij duwde invaller Remco Balk om, die eerder nog te hard doorging op Mous. De keeper van PEC moest diep in blessuretijd een antwoord schuldig blijven op de gelijkmaker van verdediger Hidde ter Avest.

FC Utrecht-PEC Zwolle 3-3 (1-1). 2. Van de Streek 1-0, 5. Misidjan 1-1, 39. Lam 1-2 (strafschop), 55. Maher 2-2 (strafschop), 67. Buitink 2-3, 90+6. Ter Avest 3-3.

Opstelling: Mous; Van Wermeskerken, Kersten, Van Polen, Nakayama; Strieder, Lam (80. Van den Belt), Huiberts (46. Clement); Misidjan (71. Reijnders), Buitink (71. Ghoochannejhad), Pherai (46. Manuel).

