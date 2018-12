PEC Zwolle en trainer John van ’t Schip per direct uit elkaar na dramatisch jaar

PEC Zwolle heeft hoofdtrainer John van ’t Schip per direct uit zijn functie ontheven. Het vertrek van de 54-jarige coach is het gevolg van de slechte resultaten, met als slotstuk de 5-0 bekernederlaag tegen AZ van dinsdagavond. De Overijsselse eredivisionist wil nog voor het trainingskamp in Mijas een opvolger aanstellen.

Van ’t Schip, bezig aan zijn tweede seizoen, was in Zwolle in het bezit van een aflopend contract. Hoewel Adriaan Visser steevast heeft geroepen dat PEC pas in de winterstop - zoals gebruikelijk - gaat evalueren met de hoofdtrainer, is de voorzitter na de pijnlijke 5-0 nederlaag in Alkmaar toch van die gedachte afgestapt. In goed overleg met Van ’t Schip zelf is vanmorgen besloten een einde te maken aan de samenwerking. De clubleiding van de degradatiekandidaat hoopt op die manier snel een schokeffect te creëren.

De kans is vrij groot dat assistent-trainer Gert Peter de Gunst en beloftencoach Mark Looms vrijdagavond, als PEC Zwolle in Venlo de belangrijke competitiewedstrijd tegen VVV speelt, de honneurs waarnemen.

Druk nam toe

In 2017 werd Van ’t Schip bij PEC Zwolle aangesteld als opvolger van Ron Jans. In zijn eerste maanden als coach verraste de oefenmeester vriend en vijand, maar na de winterstop van het vorige seizoen ging het bergafwaarts. Onder leiding van Van ’t Schip gleed PEC Zwolle in 2018 af van de vierde naar de vijftiende plaats in de eredivisie. De club vecht momenteel tegen degradatie. Daardoor nam de druk op Van ’t Schip met de week toe.