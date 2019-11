PEC Zwolle-fans betreden trainingsveld voor ‘opbeurend praatje’

De spelers luisterden aandachtig naar de opbeurende woorden van de fans. Want dat waren het, zei Stegeman. ,,Zei zeiden dat we elkaar nodig hebben. Met elkaar knokken om resultaat te behalen tegen Fortuna Sittard. Ik vond het prettig dat ze dat op deze manier kwamen doen. Ze hadden ook op een andere manier hun onvrede kenbaar maken. Er zat geen woord agressie bij.”

,,We lopen niet weg van de situatie”, vervolgt Stegeman. ,,We weten waar we staan. Daar moet iedereen van doordrongen zijn. Het is makkelijk om te fluiten of te schelden als het slecht gaat. Dan kun je iets bij de spelers creëren dat ze geen bal meer durven te vragen en bang zijn om fouten te maken. Dat wil je voorkomen. Wij hebben de supporters nodig. Dat is vandaag op het trainingsveld goed uitgesproken.”