PEC Zwolle gaat hard onderuit in Dordrecht en loopt periodetitel mis

PEC Zwolle heeft in Dordrecht een pijnlijke nederlaag geleden. De ploeg van Dick Schreuder ging met 3-0 onderuit en kan de eerste periodetitel vergeten. Dordrecht kreeg kans op kans, maar wist zichzelf pas in de slotfase te belonen. Heracles Almelo pakt de eerste periode en pakt bovendien een voorsprong van vijf punten op de Zwollenaren. Volgende week staan beide degradanten tegenover elkaar in de Overijsselse hoofdstad.

20.00 uur

FC Dordrecht trapt af. PEC moet winnen om een kans te maken op de periodetitel. De ploeg is daarbij afhankelijk van Heracles, dat twee punten meer heeft. Ook FC Eindhoven, dat een punt achter PEC staat, maakt nog kans. Bij Zwolle is Gabi Caschili (19) de verrassende basisspeler. Hij krijgt de voorkeur boven Luis Görlich.

20.04 uur

Hoewel ze in Zwolle vooraf al aangaven dat de periodetitel niet belangrijk is voor de club en een overwinning in Dordrecht prioriteit heeft, valt het tegendoelpunt snel. Na balverlies van Tolis Vellios kan Dordrecht snel naar voren en schiet Aliou Balde de bal achter doelman Hauptmeijer: 1-0. Een minuut later komt Heracles Almelo op voorsprong tegen De Graafschap, al is niemand van PEC daar op dit moment mee bezig.

20.20 uur

Op een kopkans van Thomas van den Belt na is PEC Zwolle nog niet dichtbij de gelijkmaker geweest, terwijl Dordrecht een aantal keer gevaarlijk is. Toch is er een klein beetje goed nieuws, namelijk dat Siem de Jong De Graafschap in Almelo op 1-1 brengt.

20.34 uur

PEC Zwolle komt langzaam beter in de wedstrijd. Eerst is er een kans voor Vellios, die over kopt. Twee minuten later is Younes Taha dichtbij de 1-1, maar wordt van de lijn gehaald.

20.46 uur

De ruststand in Dordrecht is 1-0 en daarover mogen de Zwollenaren alles behalve klagen. Dordrecht krijgt vlak voor rust drie grote kansen uit de snelle omschakeling. Eerst belandt het schot van Balde in het zijnet, later schiet Camara over en tot slot redt Hauptmeijer een inzet van Schippers. In Almelo is de ruststand 1-1.

21.09 uur

Na al die kansen zou je denken dat PEC nu wel gewaarschuwd is voor de snelle aanvallen van Dordrecht, maar toch gaat het vlak na rust opnieuw bijna mis. Balde staat oog in oog met Hauptmeijer, maar schiet naast. Snel daarna is er een gevaarlijk schot van Taha, dat weg wordt getikt door Bossin. Ondertussen komt Heracles op 2-1.

21.21 uur

Na ruim een uur spelen wisselt Dick Schreuder Medunjanin, Caschili, Vellios en Bogarde voor debutant Sven Zitman, Kastaneer, Tutuarima en Landu. Eerder schoof hij Thomas van den Belt al naar achteren. Ondertussen is zit PEC beter in de wedstrijd en kreeg het even eerder een paar grote kansen, maar kijken de Zwollenaren nog steeds tegen de 1-0 achterstand aan.

21.40 uur

De tijd tikt weg in Dordrecht, waar de thuisploeg weer twee grote kansen krijgt via Pinas. De eerste belandt op de paal, de tweede redt Hauptmeijer.

21.44 uur

Dordrecht komt volkomen terecht op 2-0 via Doesburg. De verdediging bij PEC Zwolle staat al de hele wedstrijd niet goed en de thuisploeg beloont zich daar pas in de slotfase voor.

21.47 uur

Het wordt nog erger voor PEC Zwolle: 3-0 via EL Azzouzi. De ploeg van Dick Schreuder gaat hard onderuit en verliest voor de tweede keer dit seizoen. Ondertussen staat Heracles Almelo met 3-2 voor en ligt op koers voor de periodetitel.

21.54 uur

De scheidsrechter fluit af. De PEC-spelers druipen af terwijl FC Dordrecht feest viert. Ook in Almelo is het feest, daar pakt Heracles de periodetitel.

